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ترامب يعلق على أزمة سد النهضة: "سنحل النزاع حول مياه النيل"

07:10 م الإثنين 14 يوليو 2025

سد النهضة

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "سنعمل على حل النزاع حول مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي خلال اجتماعه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في البيت الأبيض اليوم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيه ترامب عن مشكلة مياه نهر النيل، ففي يونيو الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن مشروع سد النهضة الذي بنته إثيوبيا كان بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل هذا، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل إنهاء الحرب بين الهند وباكستان، ولن أحصل عليها مقابل إنهاء الحرب بين صربيا وكوسوفو، ولن أحصل عليها مقابل الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (سد ضخم بنته إثيوبيا بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأميركية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل)، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل اتفاقيات أبراهام في الشرق الأوسط، التي، إذا سارت الأمور على ما يرام، ستشهد انضمام المزيد من الدول، وستوحد الشرق الأوسط لأول مرة منذ الدهور".

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