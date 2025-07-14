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المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في السويداء إلى 89 قتيلًا

04:07 م الإثنين 14 يوليه 2025

الاشتباكات في السويداء

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وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة الاشتباكات في السويداء جنوبي سوريا إلى 89 قتيلًا.


وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، رفض دخول أي جهات ومنها الأمن العام إلى السويداء في جنوب البلاد.


وقالت الرئاسة ، في بيان صحفي اليوم نشرته صفحة "السويداء 24 " على فيسبوك: "نرفض دخول أي جهات إلى المنطقة، ومنها الأمن العام السوري وهيئة تحرير الشام"، متهمة تلك الجهات بـ "المشاركة في قصف القرى الحدودية ومساندة مجموعات تكفيرية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة".


وحملت كامل المسؤولية لكل من يساهم في "الاعتداء أو يسعى لإدخال قوى أمنية إلى المنطقة"، مطالبة بـ"الحماية الدولية الفورية كحق لحماية المدنيين وحقناً للدماء".


وكان "تلفزيون سوريا" ذكر أنّ مجموعة خارجة عن القانون استهدفت وحدات الجيش السوري التي انتشرت لفض الاشتباكات في محيط السويداء، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة نحو 10 آخرين.

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الاشتباكات في السويداء المرصد السوري سوريا
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