المبعوث الأمريكي لشؤون أوكرانيا وروسيا يلتقى بزيلينسكي

كييف- (آب)

التقى المبعوث الأمريكي لشؤون أوكرانيا وروسيا بالرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الاثنين، في ظل تصاعد الترقب بشأن تحول محتمل في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال زيلينسكي إنه أجرى مع المبعوث كيث كيلوج " حديثا بناء" بشأن تعزيز قوة الدفاعات الجوية الأوكرانية وإنتاج الأسلحة المشترك وشراء الأسلحة الأمريكية بالتعاون مع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى احتمالية تشديد العقوبات الدولية على الكرملين.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام" نأمل في قيادة الأمم المتحدة، لأنه من الواضح أن موسكو لن تتوقف ما لم يتم وقف طموحاتها بالقوة".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيدلي بـ" بيان مهم" بشأن روسيا اليوم الاثنين. وقد جعل ترامب وقف الحرب إحدى أولوياته الدبلوماسية ، كما أعرب أكثر من مرة عن غضبه إزاء موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتشدد.