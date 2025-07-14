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مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف لدبابة "ميركافا"

03:47 م الإثنين 14 يوليو 2025

جنود إسرائيليين

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وكالات

نقلت مواقع إسرائيلية أنباء عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال إثر استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بقذيفة مضادة للدروع في أحد محاور القتال داخل قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قُتلوا خلال حدث أمني في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

ولم تكشف المصادر حتى اللحظة تفاصيل إضافية حول طبيعة الحدث، إلا أن المنطقة شهدت في الساعات الأخيرة قصفا مدفعيا مكثفا وتحليقا للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي.

ويأتي هذا بالتزامن مع 3 أحداث أمنية متزامنة في حيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

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