إعلام عبري: العثور على الجندي الإسرائيلي المفقود بعد محاولة أسره

وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم العثور على الجندي الإسرائيلي الذي فُقد خلال الحدث الأمني شرق قطاع غزة، والذي تخللته محاولة لأسره من قِبل المقاومة الفلسطينية، بحسب رواية الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال الاشتباك.

ومن جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تمكنت من استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة من طراز "الياسين 105″، وذلك في المنطقة الشمالية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب اليوم الاثنين، إنها رصدت تدخل مروحيات عسكرية إسرائيلية في أعقاب العملية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان مصادر إسرائيلية عن حدث أمني ثانٍ في خان يونس، تم خلاله استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع.