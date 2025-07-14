إعلان

رئيس العراق: تخلي العمال الكردستاني عن السلاح يرسخ أمن واستقرار المنطقة

02:48 م الإثنين 14 يوليو 2025

عبد اللطيف جمال رشيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد- (د ب أ)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، أن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح خطوة مهمة لترسيخ الأمن واستقرار المنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية، اليوم، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان.

وأكد الرئيس رشيد، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، مشيدا بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتخلي الحزب عن السلاح.

بدوره، أكد السفير التركي أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً إيجابياً في مختلف المجالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد اللطيف جمال رشيد رئيس العراق حزب العمال الكردستاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟