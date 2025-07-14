(وكالات)

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماعات مغلقة، بأن إسرائيل ستستأنف عملياتها العسكرية في قطاع غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد انتهاء الهدنة المؤقتة المقترحة، التي يُناقش تنفيذها في الدوحة وتمتد لـ60 يومًا.

ونقل التقرير عن نتنياهو قوله لسموتريتش: "بعد التوقف، سنقوم بنقل السكان في القطاع نحو الجنوب، وفرض حصار على شمال غزة"، في إشارة إلى خطة تهدف لفصل المدنيين عن عناصر المقاومة الفلسطينية، وتهيئة ظروف ميدانية تتيح استمرار الحرب بعد انتهاء التهدئة.

وبحسب القناة، أوضح نتنياهو للوزير أن التحضيرات للمواجهة الأخيرة مع إيران هي التي حالت دون تنفيذ توقعاته السابقة بالقضاء على حماس بشكل كامل، مضيفًا: "كنت منشغلًا بإيران، والآن أستطيع أن أضمن تنفيذ الجيش لتعليماتي".

ويطالب سموتريتش بضمانات واضحة بأن العمليات العسكرية ستتواصل بعد الهدنة، في وقت يلوّح فيه هو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب دون إسقاط حكم "حماس" في غزة.