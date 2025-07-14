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القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمال خان يونس

02:37 م الإثنين 14 يوليه 2025

كتائب عز الدين القسام

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وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تمكنت من استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة من طراز "الياسين 105″، وذلك في المنطقة الشمالية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب اليوم الاثنين، إنها رصدت تدخل مروحيات عسكرية إسرائيلية في أعقاب العملية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان مصادر إسرائيلية عن حدث أمني ثانٍ في خان يونس، تم خلاله استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يواجه "كارثة جديدة" في قطاع غزة، في ظل ما وصفته بـ"قتال صعب ومعقد" يدور منذ ساعات في عدة مناطق، خاصة في الجهة الشرقية من مدينة غزة.

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