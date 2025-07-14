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حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه

01:47 م الإثنين 14 يوليه 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 112 مجزرة مروعة بحق الفلسطينيين خلال محاولاتهم تعبئة المياه.


وأفاد الإعلامي الحكومي، بأن هذه المجازر أسفرت عن استشهاد أكثر من 700 مدني فلسطيني، أغلبيتهم أطفال.


وطالب المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ"حرب التعطيش" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول المياه إلى السكان دون عوائق أو استهداف.


وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على أنحاء متفرقة من القطاع ارتفعت إلى 28 شهيدًا منذ فجر اليوم، بينهم 17 في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع.

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حكومة غزة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة قطاع غزة
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