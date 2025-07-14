إعلام عبري: حدث أمني صعب شرق مدينة غزة

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال نفذت عملية إجلاء لجنود من داخل قطاع غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى "تال هاشومير" العسكري وسط إسرائيل.

وقال مراسل الجزيرة إن انفجارًا كبيرًا دوى في الحي أعقبه تصاعد كثيف للدخان، وسط تحليق منخفض ومكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة، خاصة في المناطق الشرقية منها.

كما ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال كثّفت القصف المدفعي وأطلقت قنابل دخانية بكثافة على مناطق متفرقة من حي التفاح شرقي مدينة غزة، وجباليا البلد شمال شرق القطاع، وسط استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية.

وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على أنحاء متفرقة من القطاع ارتفعت إلى 28 شهيدًا منذ فجر اليوم، بينهم 17 في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع.