وكالات

أفادت مصادر سورية يوم الأحد بأن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقعت اتفاقية مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة أن مراسم توقيع الاتفاق جرت بحضور الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ضمن إطار خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ السورية وتعزيز الخدمات اللوجستية في البلاد.

كما أوضحت "سانا" أن هذه الاتفاقية تُعد تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في مايو الماضي، والمتعلقة بتعزيز التعاون في مجال تطوير المنافذ البحرية والبرية.

في المقابل، أشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الاتفاقية المبرمة تمنح مجموعة "موانئ دبي العالمية" امتيازًا يمتد لـ30 عامًا، بهدف تشغيل وتطوير ميناء طرطوس، وذلك أيضًا بحضور الرئيس السوري المؤقت.

وتنص الاتفاقية، وفق "وام"، على أن تستثمر المجموعة الإماراتية مبلغ 800 مليون دولار أمريكي على مدى مدة الامتياز، في سبيل تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية، وتعزيز دور ميناء طرطوس كمركز تجاري إقليمي محوري يربط بين جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.