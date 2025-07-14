مقتل وإصابة 14 عسكريا سوريا في هجوم مسلح بالسويداء

دمشق- (د ب أ)

قتل أربعة عناصر من الجيش السوري وأصيب 10 آخرون اليوم الاثنين في هجوم مسلح بالسويداء في جنوب البلاد.

وذكر "تلفزيون سوريا" بأنّ مجموعة خارجة عن القانون استهدفت وحدات الجيش السوري التي انتشرت لفض الاشتباكات في محيط السويداء، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة نحو 10 آخرين.

بدورها ، أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) "ارتقاء شهداء من الجيش أثناء انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي بالسويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون".

وكانت قناة "الإخبارية" السورية قد نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع السورية قوله: "ارتقى شهداء من قوات الجيش أثناء محاولتهم إيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي في السويداء جراء استهدافهم من مجموعات خارجة عن القانون".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته "سانا": "تابعنا ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً ونحو مئة جريح في عدد من الأحياء والبلدات".

ودعت الوزارة ، في بيانها، جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قواتها وقوى الأمن الداخلي، والتمسك بضبط النفس، فاستمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين.