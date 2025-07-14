

وكالات

أعلن مصدر رسمي في وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، مقتل وجرح عدد من عناصر قوات الجيش إثر هجوم شنته مجموعات خارجة عن القانون على وحدات من قوات فض النزاع في ريف السويداء.

قال المصدر الرسمي في وزارة الدفاع، إن مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء هاجمت وحدات من قوات فض النزاع كانت قد دخلت إلى المنطقة كقوات فضّ نزاع ولحماية الأهالي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى في صفوف الجيش العربي السوري.

ولم يحدد المصدر عدد القتلى والمصابين بصفوف الجيش.

كانت وزارة الدفاع السورية أعلنت صباح يوم الاثنين أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة بالمناطق المتأثرة في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، مؤكدة التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون.

ودعت وزارة الدفاع السورية جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قوى الأمن والتمسك بضبط النفس، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي.