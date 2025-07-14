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أكسيوس: ترامب سيعلن عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا

08:49 ص الإثنين 14 يوليو 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية، في تراجع كبير عن موقفه السابق.

كان ترامب قال أمس الأحد، إنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات كييف الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وأحجم ترامب عن الإفصاح عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا واكتفى بالقول إنه سيرسل بعضها، وفقا للغد.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال توقفه في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند.

وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد عزمهم طرح مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتيح للرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا، وذلك قبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا.

وألمح ترامب إلى أنه منفتح على مشروع قانون العقوبات في ظل تزايد الفتور في العلاقة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ أحدث زياراته إلى أوكرانيا، في حين قال ترامب إنه سيدلي ببيان هام بشأن روسيا الإثنين.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن غالبية في مجلس الشيوخ تدعم مشروع قانون العقوبات الذي أعده وأخذ يكتسب الزخم في ظل تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن.

وصرح جراهام، أن مشروع القانون سيتيح لترامب ملاحقة اقتصاد بوتين، وجميع تلك الدول التي تدعم آلته الحربية.

وألمح ترامب الذي أعرب مرارا عن خيبة أمله من بوتين بعد تكثيف موسكو قصفها لكييف بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى استعداده أخيرا لتشديد العقوبات على موسكو.

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