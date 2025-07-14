بدعوة من الملك تشارلز.. بريطانيا تستعد لاستضافة ترامب



وكالات

أعلن قصر باكنغهام، أن ملك بريطانيا تشارلز سيستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة جديدة إلى بريطانيا تعد غير مسبوقة، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 سبتمبر.

قال القصر في بيان إن "جلالة الملك سيستضيف الرئيس والسيدة ترامب في قلعة وندسور"، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية حول الزيارة سيعلن عنها في الوقت المناسب.

كان ترامب قد كشف الشهر الماضي أنه وافق على لقاء الملك تشارلز بعدما سلمه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسالة مكتوبة بخط اليد من الملك خلال لقائهما في المكتب البيضاوي.

ويعد ترامب أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضاف في زيارتين رسميتين للدولة من قبل ملك بريطاني.

وكانت الملكة الراحلة إليزابيث قد استقبلته في قصر باكنغهام خلال زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام في يونيو 2019، وذلك في فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تناول خلالها غداء خاصا مع الملكة، وتناول الشاي مع تشارلز، الذي كان حينها وليا للعهد.

ومن المرتقب أيضا أن يلتقي ستارمر وترامب في اسكتلندا في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما أفاد به مصدر، موضحا أن التفاصيل، بما في ذلك تاريخ اللقاء، لم تُحدّد بعد، وفقا لروسيا اليوم.

وقد شهدت الأشهر الماضية تطور علاقة ودية بين الزعيمين، إذ وقعا الشهر الماضي اتفاقا إطاريا للتجارة على هامش قمة مجموعة السبع (G7)، تضمن تخفيض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات بريطانيا.

وفي مايو، وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، انتقادا لدعوة ترامب إلى زيارة دولة لبريطانيا، معتبراً أن هذه الخطوة تقوض مساعي حكومته لتقديم جبهة موحدة في مواجهة تصريحات ترامب بشأن ضم كندا.

وكانت زيارات ترامب السابقة إلى بريطانيا قد أثارت موجات احتجاج واسعة، حيث بلغت تكلفة زيارته في عام 2018 أكثر من 14 مليون جنيه إسترليني (نحو 18.88 مليون دولار)، نتيجة لنشر 10 آلاف عنصر شرطة من مختلف أنحاء البلاد لتأمين الزيارة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية البريطانيين يحملون نظرة سلبية تجاه ترامب.

وتتسم زيارات الدولة عادة بطابع احتفالي رسمي، يتضمن جولة بعربة مكشوفة في شوارع وسط لندن، إلى جانب مأدبة ملكية رسمية في قصر باكنغهام.