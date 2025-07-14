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حركة الكرامة في السويداء: ما تشهده المحافظة من توتر لا يخدم مصلحة أي طرف

02:02 ص الإثنين 14 يوليه 2025

فصائل مسلحة في مدينة السويداء

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وكالات

قال رجال حركة الكرامة في السويداء بسوريا، إن ما تشهده المحافظة من توتر لا يخدم مصلحة أي طرف ويهدد السلم الأهلي، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في السويداء إلى 37 قتيلا.

وقال المرصد: "ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق بالمحافظة إلى 37 قتيلا بينهم طفلين، وهم: "27 من الدروز بينهم طفلين، و10 من بدو السويداء"، بالإضافة إلى نحو 50 جريحًا بينهم أطفال وآخرين بحالات حرجة"، وفقا لـcnn.

في حين أفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، مساء الأحد، أن الحصيلة الأولية للاشتباكات تشير إلى "سقوط 5 قتلى، وأكثر من 20 مصابًا، بينهم طفل وامرأة، بعضهم بحالة حرجة".

تشكل الاشتباكات أحدث موجة لأعمال العنف في السويداء، بعد شهرين من مواجهات بين مقاتلين دروز والأجهزة الأمنية السورية في أبريل ومايو.

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