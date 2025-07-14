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وزير دفاع ألمانيا: لن نُزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" بعيدة المدى

01:50 ص الإثنين 14 يوليه 2025

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس

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وكالات

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" البعيدة المدى، رغم الطلب الأخير من جانب كييف.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن بيستوريوس قوله: إن ألمانيا "لن تزود أوكرانيا بالصواريخ البعيدة المدى من نوع "تاوروس".

وأشار بيستوريوس في مقابلة مع الصحيفة إلى أنه بقيت لدى ألمانيا 6 أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي فقط.

وأضاف الوزير أنه سيلتقي اليوم الاثنين، بنظيره الأمريكي بيت هيجسيث لمناقشة "خارطة الطريق" للأمن الأوروبي، بالإضافة إلى بيع الولايات المتحدة منظومتي "باتريوت" لألمانيا لتسلمها لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد بيستوريوس أن ألمانيا تعمل على وضع خطة لشراء المعدات العسكرية حتى الفترة ما بعد 2030، وتشمل شراء الدبابات والغواصات والطائرات المسيرة والمقاتلات.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في تطوير الصواريخ البعيدة المدى بعد رفع القيود عن استخدام الصواريخ لضرب العمق الروسي.

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