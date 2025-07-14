وكالات

قال رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث السوري، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إن حرائق الغابات في اللاذقية تحمل دلالات خطيرة على تهديد أزمة الجفاف لسوريا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الدفاع المدني السوري، الأحد، السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت في غرب البلاد منذ عشرة أيام، مع مواصلته العمل على تبريد بعض البؤر التي لا تزال منتشرة في الجبال خشية تمدّد الحرائق مجددا.

وأورد الدفاع المدني في منشور على موقع "فيسبوك": "مع وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على كافة المحاور، تواصل الفرق بالمكان عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي شهدت اندلاع النيران فيها بالإضافة لعمليات الرصد والمراقبة للمواقع في حال تجدد الحرائق".