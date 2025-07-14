إعلام إيراني: لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني مجددا



وكالات

نفت وسائل إعلام إيرانية، ما تم تداوله من أنباء حول إغلاق المجال الجوي الإيراني، موضحة أن الرحلات الجوية بعد إنهاء الحرب يتم تسييرها بين 5 فجرا إلى 6 مساء.

قال موقع "إيران بالعربية": لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني، ونذكر مجددا أن الرحلات الجوية في إيران بعد إنهاء الحرب تجري بين 5 فجرا إلى 6 مساء ولن توجد حاليا أي رحلات خلال الليل".

كانت إيران أغلقت مجالها الجوي بالكامل الشهر الماضي، بعدما شنت إسرائيل سلسلة ضربات جوية استدعت ردا إيرانيا بالصواريخ والمسيرات، ثم أعادت فتحه بعد دخول وقف لإطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ، وفقا لروسيا اليوم.

كما أعلنت السلطات في أوائل يوليو إعادة فتح المجال الجوي، بما في ذلك فوق طهران، بعدما أغلقته في 13 يونيو.

كما قالت وكالة "إرنا": أعيد فتح مطاري مهرأباد والإمام الخميني في طهران، وكذلك المطارات الواقعة في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها، وهي جاهزة لتسيير الرحلات".

وأوضحت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، أن "الرحلات الداخلية والدولية من جميع مطارات البلاد، باستثناء مطاري أصفهان وتبريز، ستسيّر يوميا بين الخامسة صباحا والسادسة مساء، كما ستستأنف الرحلات من هذين المطارين حالما تتوفر البنى التحتية اللازمة فيهما".