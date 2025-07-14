إعلان

تقارير: 110 ما بين قتلى ومصابين باشتباكات في السويداء جنوبي سوريا

12:09 ص الإثنين 14 يوليو 2025

السويداء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أفاد مصدر طبي، بمقتل 20 شخصا وإصابة 90 آخرين جراء الاشتباكات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر سورية، بوقوع قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية في حي المقوس شرقي مدينة السويداء.
من جانبه، دعا محافظ السويداء الجميع إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية الداعية للإصلاح، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين واستعادة الحقوق وتحذر من محاولات إيقاع الفتنة.
وأعربت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بالسويداء، عن استنكارها ما حدث بالمحافظة داعية لعدم الانجرار للفتنة المقيتة، مطالبة الحكومة السورية بضبط الأمن على طريق دمشق السويداء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا السويداء اشتباكات السويداء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء