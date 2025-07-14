وكالات

أفاد مصدر طبي، بمقتل 20 شخصا وإصابة 90 آخرين جراء الاشتباكات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر سورية، بوقوع قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية في حي المقوس شرقي مدينة السويداء.

من جانبه، دعا محافظ السويداء الجميع إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية الداعية للإصلاح، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين واستعادة الحقوق وتحذر من محاولات إيقاع الفتنة.

وأعربت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بالسويداء، عن استنكارها ما حدث بالمحافظة داعية لعدم الانجرار للفتنة المقيتة، مطالبة الحكومة السورية بضبط الأمن على طريق دمشق السويداء.