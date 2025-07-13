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تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند- فيديو

11:50 م الأحد 13 يوليه 2025

تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند

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لندن - (أ ب)

هرعت خدمات الطوارئ الأحد إلى موقع تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند.

ولم تُعلن فورا أي تفاصيل عن وجهة الطائرة أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد المطار وقوع "حادث خطير" يتعلق بما وصفه بأنها طائرة طيران عام.

وتُظهر صور نُشرت على مواقع التواصل سحابة من اللهب والدخان الأسود تتصاعد من موقع التحطم. ويقال إن الطائرة يبلغ طولها 12 مترا (39 قدما).

وقال الشاهد جون جونسون، الذي كان في المطار مع عائلته، إنه رأى "كرة نارية كبيرة" بعد أن "اصطدمت مقدمة الطائرة مباشرة بالأرض".

وأضاف: "أقلعت الطائرة، وبعد ثلاث أو أربع ثوانٍ من الإقلاع بدأت تنحرف بشدة نحو اليسار، ثم خلال ثوان قليلة من ذلك، انقلبت تقريبا رأسا على عقب واصطدمت مباشرة بالأرض. كانت هناك كرة نارية كبيرة".
وأشار جونسون إلى أنه قبل أن تستعد الطائرة للإقلاع، لوح هو وعائلته للطيارين، "وقد ردوا علينا جميعا بالتلويح".
وبعد التحطم، قال جونسون إن وحدة الإطفاء التابعة للمطار استجابت فورًا، حيث تم إرسال سيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، تبعهما عناصر من الشرطة المحلية والإسعاف وخدمات الإطفاء.

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مطار لندن ساوثيند لندن تحطم طائرة
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