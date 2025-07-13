إيران تحذّر الترويكا الأوروبية من تفعيل "آلية الزناد"

وكالات

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الأحد، أن مواقف طهران قبل الحرب لم تتغير بعدها وفي أي محادثات يجب تأمين حقوقها النووية.

وأشار خطيب زاده، إلى أن طهران لم تتلق إخطارا رسميا بنية الترويكا الأوروبية (ألمانيا- فرنسا- بريطانيا) تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدا أنه في حال إذا فعّلت الترويكا الأوروبية آلية الزناد فستوقف بلاده التعامل الدبلوماسي معها.

وتعتبر "آلية الزناد" إحدى الآليات القانونية والدبلوماسية التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق النووي الذي وقّعته إيران مع لجنة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، عام 2015.

وهي إجراء يتيح لأحد أطراف الاتفاق النووي إعادة فرض العقوبات على إيران، في حال رأى هذا الطرف أن طهران لا تفي بالتزاماتها النووية.