وكالات

حضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب برفقة عائلته ومستشاريه المقربين نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لمحاولة اغتياله الفاشلة.

وسافر ترامب وزوجته ميلانيا ترامب مسافة 64 كيلومترا من نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي إلى إيست روثرفورد، لمشاهدة المباراة النهائية للبطولة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في ملعب ميتلايف.

وهتفت الجماهير الحاضرة في المدرجات لترامب لدى وصوله إلى الملعب قبل انطلاق الحفل الموسيقي الغنائي الذي أحياه الثنائي روبي ويليامز ولورا بوسيني، ورد الرئيس الأمريكي بالتلويح للجماهير من المقصورة الرئيسية للملعب.

ويستعد نفس الملعب "ميتلايف" لاحتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2026 لكرة القدم بعد عام.

وتصادف المباراة النهائية لمونديال الأندية الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الاغتيال التي نجا منها ترامب في بتلر، في بنسلفانيا، أثناء حملته الرئاسية استعدادا لخوض الانتخابات.

وحضر دونالد ترامب عددا من المناسبات الرياضية منذ توليه المسؤولية هذا العام، حيث تواجد في مباراة السوبر بول في نيو أورلينز، وسباق دايتونا 500 في فلوريدا، ومباريات المصارعة القتالية في ميامي ونيويورك ونيوجيرسي، وبطولة المصارعة الجامعية في فيلادلفيا.

وأكد ترامب الذي يرتبط بعلاقة قوية برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إنه يخطط لحضور أكثر من مباراة بمونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.