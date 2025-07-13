إعلان

خلاف داخل إسرائيل بشأن صفقة التهدئة.. سموتريتش وبن غفير يضغطان ونتنياهو يتحفظ

11:10 م الأحد 13 يوليه 2025

حكومة نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة الأولى من صفقة التهدئة المرتقبة، في ظل ضغوط يمارسها وزراء اليمين المتطرف على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للهيئة، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بتقديم تعهد واضح بالعودة إلى القتال فور الانتهاء من المرحلة الأولى من الصفقة، التي يجري التفاوض بشأنها مع حركة حماس.

وبحسب ما قالت الهيئة، أوضح نتنياهو لهما أن تقديم مثل هذا التعهد المسبق سيؤدي إلى إفشال المفاوضات الجارية.

ورجّحت مصادر مقربة من نتنياهو أن يُقدِم الوزيران على الاستقالة من الحكومة في حال تمرير الصفقة دون هذا التعهد، إلا أنهما رغم ذلك لا يعتزمان دعم أي خطوة لحل الكنيست، حتى لو تم تنفيذ الاتفاق بصيغته الحالية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه وافق على مقترحين لصفقة تبادل الأسرى، أحدهما قدمه المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط استيفن ويتكوف، والآخر من الوسطاء، لكن حركة "حماس" رفضت كليهما.

وأكد نتنياهو في تصريحات له، أن إسرائيل تسعى لإتمام صفقة تضمن استعادة الأسرى، "لكن دون أن تترك لحماس القدرة على تكرار جرائمها"، وفق تعبيره.

وأضاف: "نحن عازمون على إعادة الأسرى، ولكننا مصرون أيضًا على القضاء على حماس"، متهماً الحركة بإصرارها على البقاء في غزة وإعادة التسلح، وهو ما اعتبره "غير مقبول".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفقة غزة صفقة الأسرى بنيامين نتنياهو بن خفير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء