وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ورئيس الفيفا إنفانتينو في مدرجات ملعب ميتلايف بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة، وذلك أثناء حضوره نهائي كأس العالم للأندية 2025.



من تواجد الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ورئيس الفيفا في ملعب ميتلايف لحضور نهائي كأس العالم للأندية pic.twitter.com/BRovhaibKe — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 13, 2025





حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا نهائي بطولة كأس العالم للأندية FIFA، الذي جمع بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في ملعب "ميتلايف" بمدينة إيست روثرفورد، نيوجيرسي.



وأدى ترامب التحية العسكرية أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي، في لحظة لفتت أنظار الجماهير، قبل انطلاق المباراة، وقد انتقل الرئيس والسيدة الأولى من نادي الغولف الخاص بهما في بيدمينستر إلى الملعب، الذي يبعد قرابة 40 ميلاً، لحضور الحدث الرياضي العالمي.