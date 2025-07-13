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بصحبة زوجته.. ترامب يشعل أجواء نهائي مونديال الأندية (صور وفيديو)

10:18 م الأحد 13 يوليو 2025
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    ترامب يشعل أجواء نهائي مونديال الأندية (2)
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وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملعب ميتلايف في نيويورك، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، والمقرر إقامتها اليوم الأحد.

وأفادت تقارير صحفية أن ترامب حضر بصحبة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، حيث غادرا نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، متوجهين إلى إيست روثرفورد التي تبعد نحو 64 كيلومترا، لمتابعة المباراة من المدرجات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة داخل ملعب ميتلايف، بالتنسيق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات الأمريكية، حيث طُلب من الجماهير التواجد قبل ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء، مع تطبيق عمليات تفتيش أكثر صرامة مقارنة بالمباريات السابقة.

وانطلقت المباراة النهائية في العاشرة مساء بتوقيت نيوجيرسي، في مواجهة قوية لتحديد بطل كأس العالم للأندية 2025.

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ترامب ترامب في نهائي كأس العالم للأندية ملعب ميتلايف كأس العالم للأندية 2025 ميلانيا ترامب
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