وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملعب ميتلايف في نيويورك، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، والمقرر إقامتها اليوم الأحد.

وصل ترامب والسيدة الأولى للتو إلى تيتربورو، في طريقهما إلى نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2025 في ملعب ميتلايف.

pic.twitter.com/YhMtqxuiQk — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) July 13, 2025

وأفادت تقارير صحفية أن ترامب حضر بصحبة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، حيث غادرا نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، متوجهين إلى إيست روثرفورد التي تبعد نحو 64 كيلومترا، لمتابعة المباراة من المدرجات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة داخل ملعب ميتلايف، بالتنسيق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات الأمريكية، حيث طُلب من الجماهير التواجد قبل ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء، مع تطبيق عمليات تفتيش أكثر صرامة مقارنة بالمباريات السابقة.

من تواجد الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ورئيس الفيفا في ملعب ميتلايف لحضور نهائي كأس العالم للأندية pic.twitter.com/BRovhaibKe — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 13, 2025

وانطلقت المباراة النهائية في العاشرة مساء بتوقيت نيوجيرسي، في مواجهة قوية لتحديد بطل كأس العالم للأندية 2025.