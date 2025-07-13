وكالات

أكد المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال أحد أبرز قادة حركة حماس محمد الضيف، أن الضيف سيظل رمزًا خالدًا وملهِمًا للأجيال، وأن إرثه المقاوم باقٍ في وجدان الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم.

وقال أبو عبيدة في بيان صحفي، إن الضيف "قاد مع إخوانه طوفان الأقصى موجّهين للعدو أقسى ضربة في تاريخه، أسقطت منظومة ردعه إلى الأبد، ووحّدت طاقات الأمة خلف قضية فلسطين"، مشيرًا إلى أن هذه المعركة أعادت الصراع الفلسطيني إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

ووصف أبو عبيدة الضيف بأنه "أحد أبرز قادة المقاومة الذين خاضوا عقودًا من الجهاد والمطاردة والتضحية، تكللت أخيرًا بالشهادة"، مؤكدًا أن دماءه اختلطت بدماء أبناء شعبنا وأمتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى.

وأضاف أن: "الضيف ظل لعقود ملهِمًا لجيل لم يعرف صورته، لكنه كان يفتخر بفعال كتائبه، وسيبقى طيفه كابوسًا يؤرق مجرمي الحرب الصهاينة"، مؤكدًا أن إخوان الضيف وأبناءه في كل مكان يواصلون دربه ويكبدون الاحتلال مزيدًا من الخسائر الاستراتيجية.

وختم أبو عبيدة بالتشديد على أن "الضيف، كغيره من القادة العظام، سيبقى نبراسًا للأحرار في العالم".