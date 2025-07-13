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وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر يناهز 82 عاما

08:22 م الأحد 13 يوليه 2025

الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري

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وكالات

أعلنت الرئاسة النيجيرية، مساء الأحد، وفاة الرئيس السابق محمد بخاري في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال المتحدث باسم الرئيس الحالي بولا تينوبو، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن بخاري توفي حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت لندن (1530 بتوقيت غرينتش).

ويُعد محمد بخاري من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في تاريخ نيجيريا، حيث تولى رئاسة البلاد خلال فترتين، الأولى بصفته رئيسًا عسكريًا بين يناير 1984 وأغسطس 1985، والثانية كرئيس مدني منتخب بين عامي 2015 و2023.

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