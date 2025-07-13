وكالات

اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة تبادل، ووصفت تصريحاته الأخيرة بأنها بداية محاولة جديدة لإفشال المساعي، على غرار ما حدث في مرات سابقة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن نتنياهو يحاول مجددًا خلق صورة زائفة توحي بأن التوصل إلى اتفاق شامل أمر مستحيل، مضيفة أن "الحكومة أخفقت مرارًا وتكرارًا في إعادة المخطوفين، بسبب حسابات ومصالح سياسية ضيقة".

وأكد البيان أن غالبية الإسرائيليين يدعمون التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من الشعب يريد صفقة تُنهي القتال وتعيد جميع المخطوفين إلى ديارهم.

وختمت الهيئة بالقول: "من يعرقل الاتفاق يتصرف بخبث ضد إرادة الشعب، في سبيل البقاء السياسي".

يذكر أن نتنياهو أشار اليوم إلى أنه وافق على مقترحين لصفقة تبادل الأسرى، أحدهما قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط استيفن ويتكوف، والآخر من الوسطاء، لكن حركة "حماس" رفضت كليهما.