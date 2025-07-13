كييف - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتصعيد هجماتها الإرهابية على المدنيين في بلاده، مشيرا إلى أن القوات الروسية أطلقت ما لا يقل عن 1800 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي، عبر حسابه على تليجرام اليوم الأحد، إن القوات الروسية أسقطت أيضا أكثر من 1200 قنبلة موجهة على أوكرانيا هذا الأسبوع، وأطلقت 83 صاروخا.

وكتب الرئيس الأوكراني: "الروس يواصلون تصعيد الإرهاب ضد المدن والبلدات، في محاولة لبث الرعب في نفوس شعبنا بشكل أكبر".

وأشاد زيلينسكي في المقابل بفاعلية الدفاعات الجوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن طائرات مسيرة اعتراضية طُوّرت خصيصا لهذا الغرض نجحت في إسقاط مئات الطائرات القتالية من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، التي أُطلقت على أوكرانيا خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أنه عقد مؤخرا عددا من الاجتماعات مع شركاء غربيين لتطوير هذه الطائرات الدفاعية بشكل أكبر.

وتخوض أوكرانيا حربا شاملة ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات، مستندة بدرجة كبيرة إلى الدعم العسكري المقدم من الحلفاء الغربيين.

ومؤخرا، كثفت روسيا بشكل كبير هجماتها الجوية الليلية، مستهدفة أوكرانيا بشكل شبه يومي.

ويوم الأربعاء، شنت روسيا أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة على الأراضي الأوكرانية حتى الآن، حيث تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط أكثر من 700 طائرة مسيرة خلال الهجوم.