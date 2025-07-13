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سوريا: قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في السويداء

07:31 م الأحد 13 يوليو 2025

سوريا

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وكالات

أفادت مصادر سورية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الأحد، بوقوع قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية في حي المقوس شرقي مدينة السويداء.

وأشارت مصادر طبية، إلى وقوع 7 قتلى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

من جانبه، دعا محافظ السويداء الجميع إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية الداعية للإصلاح، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين واستعادة الحقوق وتحذر من محاولات إيقاع الفتنة.

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