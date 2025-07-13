إعلان

استشهاد 8 أطفال في غزة بصاروخ إسرائيلي أخطأ هدفه

07:19 م الأحد 13 يوليه 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن مسؤولون في غزة، استشهاد 8 أطفال وإصابة ما يزيد عن 12 آخرين بوسط القطاع، الأحد، بقصف صاروخي إسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصاروخ الذي تسبب في استشهاد الأطفال لم يبلغ هدفه المقصود، موضحا أنه كان من المفترض أن يستهدف عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي بالمنطقة، لكن عطلا تسبب في سقوطه على بعد عشرات الأمتار من الهدف.

وأشار جيش الاحتلال في بيان، إلى أنه "يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين"، لافتا إلى أن الحادث قيد التحقيق والمراجعة.

وذكر طبيب في مستشفى العودة، أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا لتوزيع المياه بمخيم النصيرات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استشهاد أطفال غزة صاروخ إسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء