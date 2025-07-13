استشهاد 8 أطفال في غزة بصاروخ إسرائيلي أخطأ هدفه

وكالات

أعلن مسؤولون في غزة، استشهاد 8 أطفال وإصابة ما يزيد عن 12 آخرين بوسط القطاع، الأحد، بقصف صاروخي إسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصاروخ الذي تسبب في استشهاد الأطفال لم يبلغ هدفه المقصود، موضحا أنه كان من المفترض أن يستهدف عنصرا في حركة الجهاد الإسلامي بالمنطقة، لكن عطلا تسبب في سقوطه على بعد عشرات الأمتار من الهدف.

وأشار جيش الاحتلال في بيان، إلى أنه "يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين"، لافتا إلى أن الحادث قيد التحقيق والمراجعة.

وذكر طبيب في مستشفى العودة، أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا لتوزيع المياه بمخيم النصيرات.