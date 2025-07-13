وكالات



أوقفت فرق الطوارئ صباح اليوم الأحد عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات الكارثية في وسط ولاية تكساس، وسط تحذيرات جديدة من أن هطول المزيد من الأمطار قد يؤدي مجددا إلى ارتفاع منسوب المجاري المائية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها موجة جديدة من الأحوال الجوية بالغة السوء إلى تعليق عمليات البحث منذ حدوث الفيضانات في وقت سابق من هذا الشهر.



وأمر مسؤولو إدارة الإطفاء في إنجرام فرق البحث بإخلاء ممر نهر جوادالوبي في مقاطعة كير فورا وحتى إشعار آخر، محذرين من احتمال حدوث فيضان مفاجئ مرتفع للغاية.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن المفقودين جراء الفيضانات التي وقعت في 4 يوليو وأسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 170 آخرين.

حذر خبراء الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الوطنية اليوم الأحد، وبالتزامن مع تساقط أمطار غزيرة، من أن منسوب نهر جوادالوبي قد يرتفع إلى نحو 15 قدما (4.6 أمتار) بحلول بعد ظهر اليوم الأحد، أي بما يزيد بنحو خمسة أقدام عن مستوى الفيضان، وهو ما يكفي لغمر جسر الطريق السريع 39 بالقرب من بلدة هنت.

وجاء في تحذير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن: "العديد من الطرق الفرعية والجسور غمرتها المياه وأصبحت بالغة الخطورة".