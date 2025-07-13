نتنياهو: قبلت مقترح ويتكوف ومقترح الوسطاء وحماس رفضتهما

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه وافق على مقترحين لصفقة تبادل الأسرى، أحدهما قدمه المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط استيفن ويتكوف، والآخر من الوسطاء، لكن حركة "حماس" رفضت كليهما.

وأكد نتنياهو في تصريحات له، أن إسرائيل تسعى لإتمام صفقة تضمن استعادة الأسرى، "لكن دون أن تترك لحماس القدرة على تكرار جرائمها"، وفق تعبيره.

وأضاف: "نحن عازمون على إعادة الأسرى، ولكننا مصرون أيضًا على القضاء على حماس"، متهماً الحركة بإصرارها على البقاء في غزة وإعادة التسلح، وهو ما اعتبره "غير مقبول".

وفي سياق الدفاع عن موقفه، اتهم نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية بترويج "دعاية حماس"، وتحميله مسؤولية فشل التوصل إلى صفقة تبادل، مشككاً في مصداقية استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية إسرائيلية مؤيدة للصفقة، ومشيرًا إلى أن: "هذه الاستطلاعات مهندسة، ولا تسأل المشاركين فيها ما إذا كانوا يؤيدون صفقة تبقي حماس في غزة".