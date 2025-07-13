وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه قبل مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومقترح الوسطاء لإنجاز صفقة تبادل، زاعما أن حركة حماس رفضتهما.

وأشار نتنياهو، إلى أنه يريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته في 7 أكتوبر، مؤكدا عزمه على إعادة الأسرى لكن مع القضاء على حماس كذلك.

وادّعى نتنياهو، أن حماس رفضت مقترح الصفقة وتصر على البقاء في غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول، مشيرا إلى أن "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس".

وشدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على أن استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مُهندسة.

وذكرت القناة 12 العبرية، مساء السبت، أن من المتوقع أن تقدم إسرائيل غدا خرائط جديدة لنطاق الانسحاب من قطاع غزة بما فيها السيطرة على محور موراج.

وأشار مصدر أجنبي مطلع، إلى أن إسرائيل ستسلم الخرائط الجديدة استجابة لطلب من الوسطاء القطريين، مؤكدا أن القطريين أوضحوا لإسرائيل أن خرائطها السابقة سترفضها حماس وقد تتسبب بانهيار المحادثات.

وأعلن الوسطاء وحركة حماس تعثّر المفاوضات في الدوحة نتيجة إضافة مطالب إسرائيلية جديدة، مؤكدين أن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار هو العقبة الحقيقية، وفق شبكة "سي إن إن".