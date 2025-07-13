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رئيس العمليات الإسرائيلي السابق: متطرفو الحكومة يناسبهم بقاء حماس لتبرير احتلال غزة

04:58 م الأحد 13 يوليه 2025

يسرائيل زيف

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وكالات

قال رئيس العمليات السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل زيف، الأحد، إن حرب العصابات بغزة مروعة وتقلل كثيرا مكاسب الجيش.

وفي مقال رأي نشرته القناة 12 العبرية، أكد زيف أنه لا يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة التامة وحماس تستغل ذلك بالكر والفر وهجمات خاطفة، موضحا أنه إذا استمرت الحرب فقد تمتد سنوات طويلة تحت شعارات النصر الفارغة دون حسم.

وشدد زيف، على أن إسرائيل غارقة بعمق شديد في حرب أهدافها متضاربة، لافتا إلى أن متطرفي حكومة الاحتلال الإسرائيلي يناسبهم بقاء حماس لتبرير استمرار الحرب واحتلال غزة.

وعبّر زيف، عن أمله في أن يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب لأنها عاجزة عن اتخاذ قرار.

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يسرائيل زيف رئيس العمليات الإسرائيلي السابق حركة حماس احتلال غزة
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