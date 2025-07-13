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الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي تخليص المنطقة من الإرهاب

04:29 م الأحد 13 يوليو 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن بيان ورد عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان أكد لنظيره الإماراتي اتخاذ أنقرة "خطوة مهمة من أجل إزالة الإرهاب من أجندة تركيا والمنطقة عبر مسار تركيا خالية من الإرهاب".

وأكد الرئيس التركي عزم بلاده المضي قدما من أجل "تخليص المنطقة من الإرهاب".

وفي المقابل، أكد الرئيس الإماراتي على أهمية هدف "تركيا خالية من الإرهاب" في تعزيز أمن المنطقة، معربا عن تمنياته بنجاح تركيا في هذا المسار.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والإمارات ظهرت آثارها الإيجابية في كافة المجالات".

ولفت أردوغان إلى أنّ "البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة في العديد من المجالات، وخاصة في الصناعات الدفاعية والتقنيات الجديدة"، مؤكدا أن "تركيا تتابع عن كثب محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا التي انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأنها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان السلام في القوقاز".

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محمد بن زايد آل نهيان إزالة الإرهاب
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