وكالات

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن "الفروق الأيديولوجية لعبت دورًا في ظهور التناقضات بين روسيا والغرب إلا أن أساس تلك الاختلافات هو المصالح الجيوسياسية".

ورأى بوتين، أن الغرب ظل متمسكًا بموقفه "غير المبالي" تجاه المصالح الاستراتيجية للدولة الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد السوفييتي ارتكب خطأ فادحًا، وحلّ نفسه - أعتقد أنني لم أناقش هذا الأمر مع أسلافي (الرؤساء السابقين) - فقد انطلقوا من حقيقة أن روسيا ستصبح جزءا مما يسمى بالعالم المتحضر"، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وقال الرئيس الروسي، إنه أصبح من الجلي لروسيا، أنه لن يتم أخذها بالاعتبار، حتى تعلن نفسها دولة ذات سيادة قادرة على الدفاع عن مستقبلها.