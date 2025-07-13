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المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تسوية بشأن تعيين رئيس الشاباك

02:07 م الأحد 13 يوليو 2025

محكمة العدل العليا الإسرائيلية

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وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في جلسة سرية التسوية بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) المقبل.


وبداية يوليو الجاري، قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس الشاباك الجديد ديفيد زيني مرة أخرى بسبب التضارب في مواقف أعضاء الائتلاف الحكومي الذين يحضرون الجلسة.


وفي مايو الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك خلفًا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي.


وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفعها إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات.

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المحكمة العليا الإسرائيلية تعيين رئيس الشاباك جلسة سرية
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