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السعودية.. توقيف مواطن في القصيم لارتدائه ثوب النوم في الأماكن العامة (فيديو)

01:18 م الأحد 13 يوليو 2025

مخالفة مواطن سعودي

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وكالات

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة توقيف شخص من قِبل قوات الأمن السعودي أثناء قيامها بجولات ميدانية لرصد المخالفات في الأماكن العامة في منطقة القصيم بالمملكة.

وأوقفت قوات الأمن هذا الشخص بسبب ارتداءه ثوب النوم في الأماكن العامة ما يعتبر مخالفًا للائحة الذوق العام التي تعتمدها المملكة.

وتحظر لائحة الذوق العام المعتمدة في المملكة، تتضمن 19 بندًا تنظيميًا، ارتداء ثياب النوم خارج المنزل، أو ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صورًا مخالفة للقيم، فضلًا عن حظر الكتابة أو الرسم على جدران المرافق العامة ووسائل النقل دون تصريح.

وتُفرض غرامة مالية بقيمة 100 ريال سعودي على من يرتدي ثياب النوم في الأماكن العامة وذلك عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وتُضاعف إلى 200 ريال في حال التكرار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة لتعزيز سلوكيات الذوق العام، وترسيخ مظهر حضاري يُجسّد ثقافة المجتمع السعودي واحترامه للأنظمة والقوانين.

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