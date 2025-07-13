وزير جنوب أفريقي يطلب إجازة بعد تزايد المطالبات بإقالته

جوهانسبرج - (د ب أ)

طلب وزير من جنوب أفريقيا، من الرئيس سيريل رامافوسا أن يمنحه فترة إجازة، في ظل تزايد المطالبات بإقالته، في الوقت الذي يتردد فيه أنه قام بعرقلة تحقيقات بشأن الاغتيالات السياسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز".

ولم تحدد الصحيفة مصدر حصولها على تلك المعلومات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن الصحيفة أشارت إلى أن رامافوسا لم يرد بعد على طلب وزير الشرطة، سينزو ماتشونو.

وكان نهلانهلا مخوانازي، مفوض شرطة مقاطعة كوازولو ناتال، قد اتهم ماتشونو – وهو حليف رئيسي لرامافوسا – بإفساد تحقيق بشأن الاغتيالات السياسية، والسعي من أجل حل الفريق المكلف بإجراء التحقيق.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الجنوب أفريقي كلمة للأمة بشأن مزاعم ماتشونازي، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

ومن جانبه، رفض ماتشونو تلك المزاعم ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".