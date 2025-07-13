إعلان

وزير جنوب أفريقي يطلب إجازة بعد تزايد المطالبات بإقالته

12:09 م الأحد 13 يوليه 2025

سيريل رامافوسا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جوهانسبرج - (د ب أ)

طلب وزير من جنوب أفريقيا، من الرئيس سيريل رامافوسا أن يمنحه فترة إجازة، في ظل تزايد المطالبات بإقالته، في الوقت الذي يتردد فيه أنه قام بعرقلة تحقيقات بشأن الاغتيالات السياسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز".

ولم تحدد الصحيفة مصدر حصولها على تلك المعلومات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن الصحيفة أشارت إلى أن رامافوسا لم يرد بعد على طلب وزير الشرطة، سينزو ماتشونو.

وكان نهلانهلا مخوانازي، مفوض شرطة مقاطعة كوازولو ناتال، قد اتهم ماتشونو – وهو حليف رئيسي لرامافوسا – بإفساد تحقيق بشأن الاغتيالات السياسية، والسعي من أجل حل الفريق المكلف بإجراء التحقيق.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الجنوب أفريقي كلمة للأمة بشأن مزاعم ماتشونازي، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

ومن جانبه، رفض ماتشونو تلك المزاعم ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيريل رامافوسا جوهانسبرج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء