شهيدا جراء القصف المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة

وكالات

واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في القطاع مخلفا شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، في اليوم الـ118 من استئناف العدوان على غزة.

قالت مصادر طبية، إنه تم استشهاد 120 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 35 غارة على بلدة بيت حانون شمالي القطاع، معلنا البدء بحصارها للقضاء على كتيبة بيت حانون التابعة لكتائب القسام.

ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 60 إلى 80 مقاتل نفذوا سلسلة هجمات دامية، وفقا لما ذكرته الغد.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والممنهج على مختلف مناطق القطاع، ففي مدينة غزة استشهد فلسطينيان رجل وزوجته وإصابة طفلة جراء استهداف مدفعي لعدة منازل بحي الدرج شرقي المدينة.

كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وراتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا في محيط شارع حميد بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 11 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال، وأصيب العشرات جراء غارتين اسرائيليتين على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 34 شهيدا.

كما ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في جباليا النزلة شمالي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، ارتقى 10 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

أما في الجنوب، فقد استشهد 55 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 200 آخرين، خلال سلسلة من الاستهدافات جنوب قطاع غزة، بينهم 27 من منتظري المساعدات وغارات متفرقة على خان يونس إضافة إلى انتشال شهداء .

وفجر اليوم، استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف منزل بجوار مستشفى الأمل غربي المدينة.

ونسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في محيط حي الكتيبة شمالي مدينة خان يونس.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57882 شهيدا و138095 مصابا.