

وكالات

قال موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، إنه إذا فشلت المفاوضات مع حماس، فإن الجيش الإسرائيلي سيشن مناورة في قلب غزة، مشيرا إلى أن اليوم هو اللحظة الحاسمة.

ووفق الموقع، فإنه في الأيام الأخيرة، صدرت رسائل إيجابية للغاية بشأن التقدم المحرز في صفقة إطلاق سراح المختطفين لدى حماس، لكن الوقت قد مضى، ولم يعلن عن أي تقدم حقيقي، وقد حذرت المؤسسة الأمنية، أنه في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات خلال الساعات المقبلة، فإنه من المتوقع أن توافق القيادة السياسية على مناورة باتجاه قلب غزة وتطويق المناطق المركزية".

ووفقا لمصادر سياسية، فإن الجانبين حريصان بشدة على التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك خلافات يمكن حلها، بضغط من الوسطاء، خلال الساعات القادمة، بحسب روسيا اليوم.

وأوضحت المصادر، أن القيادة السياسية لن تنتظر طويلا، وستجبر على ممارسة ضغط عسكري إضافي على حماس، على أن يكون على جدول الأعمال ما يلي: مناورة في قلب مدينة غزة مع نقل السكان إلى جنوب قطاع غزة ومحاصرة المخيمات المركزية ودير البلح.

ووفقا لمصدر أمني رفيع المستوى، قد يبدو الأمر غريبا، فبعد كل أيام القتال التي مضت، لا تزال المقاهي والمطاعم في مدينة غزة مفتوحة وتعمل حتى هذه الأيام، بما في ذلك المتاجر والمناطق التجارية، إذا قررت القيادة السياسية نقل السكان، فسيكون ذلك كارثيا لحماس".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة من خلال خمسة محاور رئيسية: فيلادلفيا، موراج، نتساريم، منطقة كرارا، جباليا، وبيت لاهيا.

ولفت "واللا" إلى أنه في جباليا، التي تقع شمال غزة، تعمل القوات الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوع على تطهير المنطقة من الجماعات المسلحة التي تستغل الأنفاق والمباني المدنية. السيطرة على جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون تفتح الطريق نحو قلب مدينة غزة.

وأضاف: "تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية بكثافة، إذ تم استهداف مئات المواقع خلال الأيام الأخيرة، شملت مواقع في دير البلح، أحياء غزة الجنوبية، ومدينة خان يونس، إذ يعتمد الجيش في الجنوب على تكتيك الكماشة لعزل المسلحين وإجبارهم على الخروج من الأنفاق لمواجهة القوات البرية والجوية، مع جهود هندسية مكثفة لتدمير البنية التحتية تحت الأرض".

وأكد الموقع العبري، أنه "رغم استمرار القتال، يتم توزيع المساعدات الإنسانية في جنوب القطاع، بينما تروج إسرائيل لفكرة تحويل رفح إلى منطقة إنسانية آمنة للفلسطينيين الخاضعين للتفتيش الأمني.

في المقابل، تواصل حماس القتال في رفح وترسل مسلحين لمهاجمة القوات الإسرائيلية رغم سيطرتها على محور موراج".