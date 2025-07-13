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أغلبيتهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء هجوم إسرائيل على غزة لأكثر من 58 ألفا

09:03 ص الأحد 13 يوليه 2025

قطاع غزة

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وكالات

ارتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 58 ألفا، بعد أنباء عن استشهاد 141 شخصا منذ فجر السبت جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.


ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,882 مواطنا، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة إلى 58,023 شهيدا، على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

كذلك يتزايد عدد الشهداء الذين يسقطون في محيط مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن بين الشهداء، الذين سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 33 من منتظري المساعدات، كما استشهد 9 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن عدد الشهداء أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية شهدت بلغ نحو 800 شخص في 6 أسابيع.

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