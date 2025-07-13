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نتنياهو: نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة لمدة 60 يوما

07:27 ص الأحد 13 يوليه 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العمل جارٍ من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدوم 60 يومًا.

وأضاف نتنياهو أنه عمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، على اتفاق في غزة، مؤكدًا: "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق".

وتابع نتنياهو: "أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس".

كما تطرق نتنياهو للحديث عن حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، إذ قال: "قتلنا علماء نووين إيرانيين سابقًا، لكنهم ليسوا كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة"، وفقا للغد.

وأضاف: "يجب علينا إبقاء إيران تحت الرقابة"، مؤكدًا أن النظام الإيراني في ورطة كبيرة.

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