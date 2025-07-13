14 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة



وكالات

استشهد 14 فلسطينيا، في غارات لجيش الاحتلال، اليوم الأحد، استهدفت على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد 9 فلسطينيين على الأقل، فيما أصيب آخرون، خلال قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلا لعائلة العربيد، بمنطقة السوارحة، غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ، غربي مدينة عزة.

ولا تزال طواقم الدفاع المدني تبحث عن مفقودين، مما يجعل حصيلة الشهداء والجرحي مرشحة للارتفاع، وفقا للغد.