

وكالات

نفى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كاش باتيل، شائعات حول احتمال استقالته بزعم خلافه مع المدعية العامة للبلاد، وزيرة العدل، بام بوندي.

وكتب باتيل على منصة التواصل الاجتماعي X: "يشرفي أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأستمر في القيام بذلك طالما طلب مني ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد باتيل في تصريحه، على أن "نظريات المؤامرة خاطئة".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "ديلي واير" نقلا عن مصادر، أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي غير راض عن إحجام بوندي عن إصدار المزيد من الوثائق بشأن قضية الممول جيفري إبستين ويريد استقالتها.