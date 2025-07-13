حدث أمني صعب في خانيونس وسط عمليات إجلاء جوي إسرائيلية

(أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بورود أنباء أولية عن حدث أمني في خان يونس جنوب قطاع غزة ونقل جرحى جوا.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية - السبت- أنه تم شن غارات على خان يونس وإلقاء قنابل مضيئة على النصيرات بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه تجري عمليات إجلاء جوي لجرحى في حدث أمني وقع في خان يونس.

وذكرت وسائل إسرائيلية، وقوع اشتباكات وجها لوجه بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في خان يونس، لافتة إلى أن المسلحين الفلسطينيين يفجرون مباني مفخخة أثناء اشتباكهم مع جنود الجيش الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإصابة 5 جنود اليوم في 3 حوادث مختلفة بقطاع غزة.