وكالات



اتهمت عائلة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية المستوطنين الإسرائيليين بقتل نجلها، سيف، بعد تعرضه لضرب مبرح في الضفة الغربية، خلال محاولته التصدي لمحاولة استيلاء على أرض العائلة.



وقالت العائلة في بيان، إن ابنها "تعرض للضرب حتى الموت على أرضها التي حاول مستوطنون سرقتها"، مشيرة إلى أن المستوطنين حاصروا سيف لأكثر من ثلاث ساعات، ومنعوا وصول الطواقم الطبية إليه.



وطالبت العائلة وزارة الخارجية الأميركية بفتح "تحقيق فوري" في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل نجلهم.