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آلاف الإسرائيليين يحتشدون في الشوارع لوقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى

09:48 م السبت 12 يوليه 2025

آلاف الإسرائيليين يحتشدون في الشوارع

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن آلاف الإسرائيليين يحتشدون وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي السياق ذاته عبّرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من تعثّر المفاوضات، مؤكدين أن هناك أغلبية داخل الحكومة والمجلس الوزاري المصغّر تؤيد تمرير صفقة التبادل.

وعلى صعيد المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة، قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، اليوم، إن المحادثات غير المباشرة في قطر بين إسرائيل وحركة "حماس" لا تحرز أي تقدم، لأن إسرائيل تضيف المزيد من المطالب.

كما أشار مصدر آخر في الحركة للصحيفة ذاتها في وقت سابق من اليوم، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و"حماس" قد "تعثرت"، بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي.

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